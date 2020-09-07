Охлобыстин призвал президента спасти Ефремова

Актер обратился за помощью к Путину

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой помиловать Михаила Ефремова. Во вторник, 8 сентября суд вынесет Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце.

Охлобыстин призвал президента повлиять на решение суда. По словам актера, Ефремов не сможет прожить в заключении, а потому его должны оставить на свободе. Охлобыстин добавил, что Ефремов "не представляет опасности для общества".

"Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор […] Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным", - написал Охлобыстин в Сети.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако впоследствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым. Впоследствии актер вновь признал свою вину в суде.

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