Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 27 миллионов

Более 18 миллионов пациентов вылечились

Последние данные по ситуации с коронавирусом в мире опубликовал американский университет Джонса Хопкинса. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19, по информации экспертов, превысило 27 миллионов человек.

Как сообщили в университете, число инфицированных составляет 27 002 224. Скончались за все время пандемии от болезней, связанных с коронавирусом, 882 053 пациента. Выздоровели 18 054 580 человек, у которых был выявлен COVID-19.

Лидируют по числу инфицированных за время пандемии США. Индия вышла на второе место, обогнав Бразилию. Также США, Индия и Бразилия опережают другие страны по количеству летальных исходов, связанных с COVID-19.

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