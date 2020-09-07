Путин обсудил с королем Саудовской Аравии совместное производство вакцины

А также ситуацию на рынке нефти и саммит G20

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом.

Разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда. Главы государств обсудили возможность совместного производства российской вакцины от коронавируса.

"Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции", - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Сальман Аль Сауд обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств "Большой двадцатки" (G20), которая должна пройти в ноябре 2020 года.

Кроме того, стороны выразили удовлетворение тем, как выполняются договоренности ОПЕК+ и условились о дальнейшей координации.

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