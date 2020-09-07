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Марокко открыло границу для российских туристов

15:41
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Прямых рейсов в королевство пока нет

Королевство Марокко открыло свои границы для туристов из государств, гражданам которых не требуется виза на въезд в страну. В это число входят и россияне. Режим чрезвычайного положения прекращает свое действие 10 сентября.
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Иностранцы должны соблюдать определенные условия: в частности, требуется наличие брони в отеле или приглашения от марокканской компании. Кроме того, обязательна справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Желающим посетить арабскую страну россиянам придется добираться туда на перекладных. Как отмечают эксперты, перспективы возобновления прямых перелетов из России в Марокко неясны -  направление не фигурирует в списке приоритетных.

Поездка обойдется недешево. Рейс из столицы Турции в Марракеш 12 сентября обойдется в 28 966 рублей в эконом-классе. К этому прибавится стоимость перелета из Москвы в Стамбул -  23 918 рублей, пишет TourDom.ru.

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