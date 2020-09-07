В Росздравнадзоре сообщили о неточностях в статистике смертности от COVID-19

В ведомстве обнаружили больницы с недостоверной статистикой

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ведомство обнаружило ряд неточностей в статистике некоторых больниц по смертности от коронавирусной инфекции.

Самойлова рассказала, что разница в показателях образовалась из-за регистрации некоторых пациентов как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19. Также есть немало обратных случаев.

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", - отметила Самойлова.

Она добавила, что много неточностей было выявлено именно в тех медучреждениях, которые перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. Глава Росздравнадзора подчеркнула, что погрешности следует проанализировать и сделать выводы на будущее, передает "Медицинский вестник".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 27 миллионов человек, 881 тысяча из них скончалась.

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