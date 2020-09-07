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"Я чуть-чуть счастлива": Михалкова вышла на прогулку в мини-платье

15:51
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Она наслаждается последними теплыми денечками

37-летняя телеведущая Юлия Михалкова опубликовала в Instagram эффектное фото, на котором она позирует в обтягивающем платье. 
Михалкова рассказала, насколько близкими были отношения в "Уральских пельменях"

Этот снимок экс-звезда "Уральских пельменей" сделала в парке искусств "Музеон". Она идет по парку в мини-платье, которое подчеркивает все достоинства ее фигуры. В руках она держит сумочку, на лице у нее - солнцезащитные очки. 

Михалкова написал, что любит "бабье лето", когда Москва купается в солнце, а люди еще носят летние вещи.

"Для меня летние дни в сентябре - это как комплимент от шеф-повара. Ты вкусно поужинала и готова оплатить счет, но тебе приносят десерт - просто так! И ты чуть-чуть счастлива. Сейчас светит солнце, и я чуть-чуть счастлива!" - объявила знаменитость. 

Напомним, что Михалкова ушла из "Уральских пельменей" в октябре прошлого года. Один из основателей шоу Сергей Исаев сказал, что актриса покинула проект после того, как ей не позволили стать акционером "Пельменей". По словам Исаева, Михалкова была самой высокооплачиваемой актрисой шоу. Ей доставались лучшие роли, а летала она всегда бизнес-классом.

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