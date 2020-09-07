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Ефремову объяснили, как вести себя в колонии

16:17
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Для актера лишение свободы - шанс бросить пить

Михаил Ефремов удостоился совета отбывшего криминального авторитета. Актеру объяснили, как вести себя в колонии. Михаил Орский уверен, что для артиста лишение свободы – хороший шанс "отсохнуть" от алкоголя.
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"Для Ефремова срок – это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком", — заявил авторитет в интервью газете "Московский комсомолец".

Орский уверен, что Ефремова поместят в компании с "первопроходцами-ботаниками". Однако нельзя исключать сюрпризов.  Поэтому актеру советуют не "кичиться" своей известностью, соблюдать повышенную чистоплотность, бросить курить и не пропускать прогулок.

Главное же – не поддаваться на провокации сотрудников, если те предложат ему выпить с ними. Эксперт по жизни заключенных подчеркивает, что в местах лишения свободы алкоголики часто побеждают свою зависимость.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прокурор просил для артиста 11 лет колонии общего режима.

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