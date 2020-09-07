Ассанжа повторно арестовали в связи с новым запросом властей США

Джулиан Ассанж в понедельник появился в лондонском Центральном уголовном суде

В понедельник в Центральном уголовном суде Лондона начались слушания по существу дела Джулиана Ассанжа. Ещё до начала заседания генпрокуратура США направила британским властям уже второй запрос об экстрадиции основателя скандального сайта разоблачений WikiLeaks. В связи с этим Ассанжа, который с апреля 2019 года и так находится в тюрьме, арестовали повторно. У здания суда собрались сторонники журналиста с требованием не выдавать его в США. Ведь там австралийцу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Барабанами сторонники Джулиана Ассанжа делают ещё более громким процесс над узником тюрьмы строгого режима Белмарш. Лондонский уголовный суд решает вопрос об экстрадиции журналиста в США. Адвокаты пытаются оспорить попытку американских властей вывести основателя WikiLeaks из Великобритании. Люди, собравшиеся у ворот Олд-Бейли, требуют того же. На баннере в серый прямоугольник сливается 80 тысяч подписей под петицией в защиту журналиста.

Процесс должен был начаться ещё в мае - помешал коронавирус. Да и сегодняшнее заседание проходит с ограниченным кругом присутствующих, но самого Ассанжа в суд привезли, отказавшись от видеосвязи. Через затонированные стёкла тюремного микроавтобуса пресса безуспешно пыталась сделать фото, чтобы понять состояние Ассанжа. В последние годы его здоровье и внешний вид заметно изменились. Отец журналиста, который присутствовал на заседании суда, рассказал, как сейчас проходит процесс и в каких условиях содержат его сына.

"Тем, кто совершил чудовищные преступления, разрешают сидеть за столом рядом со своими адвокатами. Джулиан ничего не сделал, а сидит в стеклянной камере с охраной. Он в ужасном состоянии. Уже 11 лет фактически длится его содержание под арестом. Последний год он провел в одиночной камере в тюрьме строгого режима", - рассказал Джон Шиптон.

В США Ассанж может сесть в тюрьму на 175 лет. Уголовное преследование началось в 2010 году после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях армии США на Ближнем Востоке. Например, миру стало известно о расстреле военным вертолетом США в Багдаде в 2007 году мирных граждан, среди которых были женщины, дети и журналисты. Американская прокуратура предъявила основателю WikiLeaks 18 обвинений в шпионаже и незаконном доступе к компьютерной информации.

Российские эксперты сомневаются, что власти Британии помешают экстрадиции Ассанжа – скорее, подтолкнут руками в спину.

"Нет никакой отдельной воли Лондона по Ассанжу или отдельной воли Вашингтона. Эта история, она находится в рамках одной стратегии, и она предусматривает только дальнейшее, после экстрадиции, осуждение Ассанжа на многолетний срок. Который, возможно, будет длиннее, чем его жизнь. Поэтому говорить о том, что у Лондона есть свои политические мотивы сохранить правовое лицо, сохранить лицо дипломатическое и не выдавать Ассанжа, не приходится", - рассуждает политолог Александр Асафов.

Впрочем, пока делать окончательные выводы рано. Слушания в лондонском суде об экстрадиции только начались и продлятся как минимум до октября.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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