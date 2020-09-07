Белорусская оппозиция ищет контакты с Россией и США

Последняя информация о ситуации в Белоруссии

Совет белорусской оппозиции намерен идти контакты с Россией и США и поддерживать отношения с ЕС. Такое заявление сделал в понедельник в Варшаве член президиума совета Латушко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать стремление белорусских оппозиционеров развивать отношения с Россией, но среди них пока не видно единства на этот счет. А глава МИД Сергей Лавров считает, что российской стороне ни к чему встречаться с этими людьми.

После воскресных протестов в Минске затишье. Митингующих немного. Общественный порядок они не нарушают. Поют песни. Исполняют акробатические номера, выражая свою позицию, передает "ТВ Центр".

Пикеты каждый день и у крупных белорусских предприятий, которые несмотря на призывы оппозиции продолжают работу, хотя их сотрудникам и сулят золотые горы в обмен на забастовку.

Что будет, когда пройдут эти несколько месяцев, а деньги закончатся? Вряд ли многие белорусские оппозиционеры, которые только вчера закончили школу, заглядывают так далеко, искренне удивляясь, почему к забастовкам присоединилось так мало рабочих. И это несмотря на колоссальное давление, которое на них оказывается. И отнюдь не со стороны власти.

Тогда что у проходных предприятий делают протестующие? Разве это не навязывание определенной точки зрения? Самое прямое. Однако не очень эффективное, как и сам белорусский протест, который неминуемо дрейфует в сторону радикализации. У задержанных на митингах все чаще находят холодное оружие и газовые баллончики. Все чаще происходят стычки с ОМОНом, не говоря уже о словесных оскорблениях.

То, что среди протестующих появились группы так называемых боевиков, которые провоцируют конфликтные ситуации, подтвердил и министр МВД Белоруссии. В интервью местным журналистам Юрий Караев также подчеркнул, что любые силовые провокации милиция будет жестко пресекать.

"Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте. Внутренние войска на месте. И если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем. Другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся. И хотим, чтобы все решилось мирно", - отметил он.

Криминогенную обстановку в Белоруссии с главой Следственного комитета республики обсудил сегодня и Александр Лукашенко.

"Крен произошел в сторону преступлений в сторону информационных технологий, это такая тенденция последних лет и количество этих преступлений неуклонно растет и правоохранительный блок тоже переориентируется на то, чтобы и раскрывать преступления с помощью тех же информационных технологий", - сообщил Иван Носкевич.

Те же белорусские митинги фактически координируется через социальные сети. Причем с территории Польши. Светлана Тихановская, называющая себя символом протеста, находится в Литве. И оттуда обвиняет белорусские власти. Сначала в нечестных выборах. Теперь в похищении членов Координационного совета оппозиции.

То, что ситуацию в Белоруссии будут и дальше пытаться раскачать, всем уже понятно, говорят политологи. Все признаки "цветных революций" налицо. Вот только простым людям, искренне желающим перемен, как всегда, достанется роль пешек в этой большой геополитической игре.

"Те, кто сомневался в том, что технологию "идеального шторма" можно реализовать в любой момент, в любой стране, при любом обществе и при любом политическом строе. Вот сейчас вы увидели, как это делается", - рассказал политолог Армен Гаспарян.

Как обычно в таких ситуациях, за исключительно мирное решение кризиса в Белоруссии, вместе с оппозицией, ратует Запад. И в доказательство этому НАТО перебросило в Литву танки "Абрамс" и бронемашины типа "Бредли". А ЕС готовится ввести экономические санкции, которые, кстати, президента Лукашенко не коснутся. Сам же он собирается посетить Москву. То, что переговоры с двух лидеров состоятся в ближайшее время, уже подтвердили и в Кремле.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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