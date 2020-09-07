Навального вывели из комы

Блогер реагирует на обращения окружающих

Врачи берлинской клиники Charite сообщили о значительном улучшении здоровья Алексея Навального. Блогера вывели из искусственной комы. По словам медиков, пациент реагирует на обращения окружающих.

В то же время, по прогнозам немецких врачей, нельзя исключить долгосрочные последствия произошедшего для здоровья Навального, передает ТАСС.

Навального госпитализировали в омскую больницу 20 августа – блогеру стало плохо в самолете. Врачи в Омске поставили диагноз - нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в организме Навального не нашли.

Блогера перевезли самолетом в Германию. Немецкие медики заявили, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом "Новичок".

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