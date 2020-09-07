МиГ-31 подняли на перехват норвежского патрульного самолета

Норвежца отогнали от российской границы

Российский истребитель поднялся на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Цель двигалась к российской границе, однако МиГ-31 вынудил норвежский патрульный Orion лечь на обратный курс, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили в НЦУО.

Подобные инциденты в последнее время нередки. На прошлой неделе российские МиГ-31 трижды поднимались на перехват самолетов норвежских ВВС над Баренцевым морем.

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