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МиГ-31 подняли на перехват норвежского патрульного самолета

17:11
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Норвежца отогнали от российской границы

Российский истребитель поднялся на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Цель двигалась к российской границе, однако МиГ-31 вынудил норвежский патрульный Orion лечь на обратный курс, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
МиГ-31 отогнал самолет ВВС Норвегии от границ России

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили в НЦУО.

Подобные инциденты в последнее время нередки. На прошлой неделе российские МиГ-31 трижды поднимались на перехват самолетов норвежских ВВС над Баренцевым морем.

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