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В Москве началась диагностика участников исследования вакцины от COVID-19

17:38
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Около 25 тысяч москвичей записались на исследование вакцины от коронавируса

Порядка 25 тысяч москвичей записались на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Об этом в понедельник сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 7 сентября начинается базовая диагностика здоровья первых добровольцев. "По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании", - сказала она.

В частности, врач узнает о ранее перенесенных заболеваниях, измеряет температуру, рост и вес пациентов, а также берет анализ крови на различные заболевания.

"В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья в том числе с помощью телемедицинских технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, подать заявку на участие в клиническом исследовании вакцины против коронавируса можно на портале mos.ru. Всего будет набрано 40 тысяч человек. Для участия необходим московский полис ОМС. Не допускаются болевшие ОРВИ за 14 дней до исследования.

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