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Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни

17:39
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Артист тяжело болел

Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни. Артист тяжело болел. О смерти Колтакова сообщил в соцсети артист Семен Слепаков.
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"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергеи Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергеи Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", - написал Слепаков в Instagram.

Советский и российский актер родился 10 декабря 1955 года. Колтаков окончил актерский факультет ГИТИС. Известен по картинам "Зеркало для героя" режиссера Владимира Хотиненко, "Искусство жить в Одессе" Георгия Юнгвальд-Хилькевича, "Армавир" Вадима Абдрашитова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Григория Константинопольского, за три недели до смерти Колтаков снимался в его новом фильме. 18 августа был последний съемочный день картины "Мертвые души". Как отметил Константинопольский, уже во время съемок Сергей Колтаков чувствовал себя плохо.

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