Актер Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни

Артист тяжело болел

Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни. Артист тяжело болел. О смерти Колтакова сообщил в соцсети артист Семен Слепаков.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергеи Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергеи Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", - написал Слепаков в Instagram.

Советский и российский актер родился 10 декабря 1955 года. Колтаков окончил актерский факультет ГИТИС. Известен по картинам "Зеркало для героя" режиссера Владимира Хотиненко, "Искусство жить в Одессе" Георгия Юнгвальд-Хилькевича, "Армавир" Вадима Абдрашитова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Григория Константинопольского, за три недели до смерти Колтаков снимался в его новом фильме. 18 августа был последний съемочный день картины "Мертвые души". Как отметил Константинопольский, уже во время съемок Сергей Колтаков чувствовал себя плохо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"