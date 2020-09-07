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ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

18:01
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Подобное бедствие – далеко не последнее

Охватившая мир пандемия COVID-19 – далеко не последняя. Человечество должно встретить новую пандемию более подготовленным, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передают argumenti.ru.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз", - приводит заявление главы ВОЗ на брифинге в Женеве ТАСС.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее заявил: пока рано говорить, что ситуация в России с пандемией коронавируса успокоилась. Министра также сообщил, что вакцину от коронавируса "Спутник V" начнут поставлять в регионы на следующей неделе.

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