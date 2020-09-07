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Москвич нашел в квартире тети скрипку Страдивари

18:32
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

В мире всего около трех десятков таких инструментов

Скрипку Страдивари конца XVII века обнаружил в квартире умершей тети житель столицы. Юрий Курносов нашел инструмент, когда приехал в Тульскую область, чтобы прибраться в квартире скончавшейся родственницы.
В США найдена скрипка Страдивари, украденная в январе

Скрипка, по словам ее обладателя, требует реставрации. У инструмента не хватает колка и нет струн. Курносов собирается отдать раритет в мастерскую.

Скрипка принадлежала дяде москвича – тот в свое время обращался в Большой театр с просьбой подтвердить ее подлинность. Инструмент, как выяснили специалисты, действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Таких скрипок в мире не более трех десятков, сообщает РЕН ТВ.

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