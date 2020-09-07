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Депутат МГД Мельникова выступила против сокращения срока договора соцнайма жилья для детей-сирот

18:39
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

С 2011 года в Москве отдельные квартиры получили более 6 тысяч детей-сирот

Член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова выступает против сокращения срока договора соцнайма жилья для детей-сирот. По ее словам, общество должно защищать сирот по максимуму.

Парламентарий отметила, что с 2019 года обсуждается возможность дать регионам право давать сиротам возможность приватизировать квартиру раньше - например, после двух лет найма. В некоторых случаях это оправдано, однако в Москве просто небезопасно, указала Ольга Мельникова.

"Такое решение может подвергнуть ненужному риску большое количество детей, которые только начинают самостоятельную жизнь. Считаю, что пятилетний срок соцнайма сокращать нельзя", - приводит ее слова АГН "Москва".

Депутат также сообщила, что с сиротами в период адаптации работают сотрудники полиции, поскольку имеющие жилье одинокие люди зачастую находятся в поле зрения черных риелторов.

В столице создана комплексная система поддержки детей-сирот. Это, в частности, финансовая помощь приемным семьям, льготы, а также квоты на получение образования. С 2011 года в Москве квартиры получили более шести тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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