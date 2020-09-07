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Депутат МГД Евгений Герасимов: "Диктант Победы" написали около 1,3 млн человек по всему миру

18:57
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

По словам депутата, география проекта расширилась втрое

"Диктант Победы" вызвал множество положительных отзывов как внутри страны, так и за рубежом, его написали около 1,3 миллиона человек из 75 стран мира. Об этом сообщил в понедельник депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

В этом году организация "Диктанта Победы" была непростой. Его организаторами выступили партия "Единая Россия" совместно с Российским Историческим Обществом и Россотрудничеством, передает "АиФ".

В столице "Диктант Победы" стартовал сразу на 167 площадках.

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