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Джонсон и Макрон возмутились "отравлением" Навального

19:05
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

МИД Великобритании вызвал для объяснений российского посла

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон потребовали, чтобы Москва объяснила инцидент с "отравлением" Алексея Навального.Премьер-министр Великобритании и президент Франции в телефонном разговоре выразили свое возмущение этим происшествием, говорится в заявлении канцелярии главы британского кабмина.
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"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон выразили свое возмущение атакой на Алексея Навального и вновь заявили о том, что Россия должна в самом срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен при помощи "Новичка", - сказано в заявлении.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске – блогера увезли в больницу прямо с борта самолета. Омские врачи не нашли следов отравляющих веществ в организме пациента. Однако затем его перевезли в Германию. А правительство ФРГ выступило с утверждением, что германские военные токсикологи пришли к выводу, будто оппозиционер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на Форин-офис, МИД Великобритании вызвал для объяснений российского посла в Лондоне.

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