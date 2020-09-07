Заразившийся коронавирусом Берлускони пошел на поправку

Опасности нет

Сильвио Берлускони стало лучше. Бывший премьер-министр Италии, заразившийся коронавирусом, дышит самостоятельно, вентиляция легких ему не понадобилась.

"Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса", - сообщил личный врач экс-премьера, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло итальянскому телевидению.

Дзангрилло и ранее заявлял, что состояние Берлускони не вызывает беспокойства. Его госпитализировали, как так он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний.

Ранее стало известно, что старшая дочь Берлускони Марина заразилась COVID-19. Она чувствует себя нормально – однако находится в изоляции со своей семьей и работает по телефону.

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