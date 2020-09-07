Тонкий ход: почему Трамп заостряет внимание на протестах в США

Это связано с выборами, уверены эксперты

Десятки человек задержаны в американском Портленде в ходе очередной волны уличных беспорядков. Выразить недовольство притеснением темнокожего населения страны демонстранты всё чаще приходят с оружием. Причём в их арсенале теперь не только "коктейли Молотова", камни и бутылки, но и винтовки, дубинки и электрошокеры. Протесты на расовой почве продолжаются в США уже более 100 дней. И география протестов, несмотря на все усилия местных и федеральных властей, только расширяется.

На карте протестов США новая горячая точка. Город Рочестер. Штат Нью-Йорк. А у демонстрантов новое имя, которое они вознесли на знамя борьбы с якобы полицейским насилием и расовой дискриминацией. За очередного убитого афроамериканца они, кажется, готовы превратить свой город в пепелище. В плотной завесе дыма уже и не разобрать, кто и на кого нападает.

О смерти темнокожего Дэниела Пруда протестной общественности до недавнего времени было ничего не известно. Мужчина скончался в больнице 30 марта. Неделей ранее он голым бегал по улице в состоянии наркотического опьянения и кричал, что болен коронавирусом. Когда прибыли полицейские, сопротивлялся и требовал дать ему пистолет. Офицеры надели афроамериканцу на голову мешок, необходимый для предохранения окружающих от слюны и плевков, и несколько минут прижимали к асфальту, пока тот не начал задыхаться.

Родственники подняли шумиху только тогда, когда протесты по поводу убийства Джорджа Флойда уже полыхали по всей стране. Они настаивают - у Пруда были проблемы с психикой. На переговоры к протестующим в Рочестере вышел конгрессмен Джо Моррелл. Он обещал им полицейскую реформу и запрет удушающих захватов, но, судя по всему, на улицах эти люди вовсе не для решения назревших проблем путем диалога.

И не важно, что Джо Моррелл - демократ, который поддерживает все эти демонстрации. Похоже, что отнимать и делить вышедшие на улицы намерены вне зависимости от партийной принадлежности. Вслед за своими коллегами из Нью-Йорка, Детройта и других охваченных протестами городов шеф местной полиции, кстати, сам афроамериканец, заявляет: эти акции отнюдь не стихийны.

Мэр Рочестера демократ Лавли Уоррен настояла на том, чтобы на время расследования Дэниела Пруда семерых полицейских отстранили от работы. Сама она в отставку уходить отказалась, хотя ее и шефа полиции обвинили в сокрытии мартовского инцидента. За время беспорядков в Рочестере пострадали несколько офицеров. Здесь безнаказанно жгли автомобили, разъяренные толпы афроамериканцев врывались в кафе и рестораны, где сидели белые американцы и крушили все, что попадалось под руку. Но мэр-демократ стоит на своем: это мирный протест.

"За последние несколько ночей мы стали свидетелями праведного гнева и искреннего протеста со стороны многих жителей. Я знаю, что подавляющее большинство людей, вышедших на наши улицы, делают это с чистым сердцем и добрыми намерениями", - заявил Лавли Уоррен.

Вот и мэр Портленда, демократ Тэд Уиллер, настоял, в свое время на том, чтобы Дональд Трамп вывел из города силовиков-федералов, которые утихомиривали погромщиков. Теперь беспорядки здесь вспыхнули с новой силой. Так называемые "мирные протестующие" вооружились ножами и коктейлями Молотова. Экипировку - маски, шлемы - еду и прочую необходимую атрибутику бесплатно раздавали всем желающими.

Дональд Трамп в своем "Твиттере" с завидной методичностью выкладывает кадры беспорядков. Разве что не смакует их! Ведь протесты, перерастающие в погромы, уже стали неотъемлемой частью избирательной кампании.

"Трамп старается подчеркнуть очень важный момент: демократы сегодня не в состоянии управлять штатами, городами. И поэтому - позовите меня, я необходим. Это такой тонкий ход Трампа предвыборный, но этот ход действительно отражает настроения, которые на сегодняшний день охватывают вот эту, если хотите, состоятельную часть американского общества, которая беспокоится за сохранность своих жизней, потому что в любой момент они могут стать объектом немотивированных перестрелок", - рассказал главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Статистика говорит сама за себя. В Нью-Йорке, где балом правят демократы, с начала протестных акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко выросло число преступлений. В том числе, и убийств.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"