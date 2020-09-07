МХТ им. Чехова приготовил для зрителей 9 премьер

Чем порадуют зрителей артисты театра?

В понедельник Московский художественный театр имени Чехова открыл 123-й сезон. Артисты приготовили для зрителей 9 премьер. Среди них новый спектакль Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода", музыку к которому написала Земфира. Также поклонников ждёт пьеса по роману Виктора Пелевина "Омон Ра" и спектакль о Бароне Мюнхгаузене с Константином Хабенским в главной роли.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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