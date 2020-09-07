ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МХТ им. Чехова приготовил для зрителей 9 премьер

22:38
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Чем порадуют зрителей артисты театра?

В понедельник Московский художественный театр имени Чехова открыл 123-й сезон. Артисты приготовили для зрителей 9 премьер. Среди них новый спектакль Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода", музыку к которому написала Земфира. Также поклонников ждёт пьеса по роману Виктора Пелевина "Омон Ра" и спектакль о Бароне Мюнхгаузене с Константином Хабенским в главной роли.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сбор труппы Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова
Сбор труппы Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова
Сбор труппы Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова
Сбор труппы Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.