Российский посол назвал голословными обвинения в отравлении Навального

В дипмиссии прокомментировали вызов в Форин офис

Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным носит сугубо медицинский характер. Политизация этого вопроса недопустима, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Российского дипломата вызвали в британский МИД.

"С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом", - прокомментировали вызов посла в Форин офис в дипмиссии России.

В посольстве сообщили, что Келин обратил внимание британской стороны на неготовность Берлина ответить на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами. Британскому МИДу также разъяснили, какие действия предпринимает Москва в связи с инцидентом. Кроме того, в связи с заявлениями о якобы имевшем место отравлении Навального боевым отравляющим веществом Келин подтвердил полную приверженность России обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, приводит комментарий посольства ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"