Милиция в Белоруссии начала поиски пропавшей Колесниковой

Заявление подали родственники члена совета оппозиции

Члена президиума белорусского Координационного совета оппозиции Марию Колесникову ищет милиция. Родственники оппозиционного деятеля подали заявление о ее исчезновении, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - написал Бабарико в Telegram-канале.

Ранее в некоторых белорусских СМИ появились сообщения о том, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске. Кроме того, не выходят на связь еще два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков.

В ГУВД Минска сообщили, что проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. В МВД Белоруссии подчеркнули, что сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами не располагают, передает ТАСС.

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