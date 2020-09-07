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Милиция в Белоруссии начала поиски пропавшей Колесниковой

20:51
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Заявление подали родственники члена совета оппозиции

Члена президиума белорусского Координационного совета оппозиции Марию Колесникову ищет милиция. Родственники оппозиционного деятеля подали заявление о ее исчезновении, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.
Белорусская оппозиция ищет контакты с Россией и США

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - написал Бабарико в Telegram-канале.

Ранее в некоторых белорусских СМИ появились сообщения о том, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске. Кроме того, не выходят на связь еще два члена Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков.

В ГУВД Минска сообщили, что проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. В МВД Белоруссии подчеркнули, что сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами не располагают, передает ТАСС.

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