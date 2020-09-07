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Украинцам предложили референдум о легализации марихуаны и проституции

21:21
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Замглавы МВД Незалежной идею поддерживает

Вопрос легализации легких наркотиков и проституции на Украине должны решить украинцы на референдуме. Такую идею высказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Геращенко покинул пост советника главы МВД Украины

Лично замминистра не против легализации марихуаны – однако, по словам Геращенко, все должно быть в меру.

"Я не против, но только не так, как это предлагали руководители этого движения. Они хотели, чтоб каждый гражданин Украины, у которого типа есть боли, имел дома три или четыре куста марихуаны. Четыре куста марихуаны в год при хорошей, так сказать, подпитке и удобрении - это полтора килограмма или килограмм вещества, которого хватит на 50 человек на год", -  заявил Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

Кардинальных возражений против легализации проституции Геращенко также не имеет – однако, считает замминистра МВД, украинское общество к этому пока не готово. Он привел в пример Германию, где у тружениц секс-индустрии есть профсоюз, лицензии, они проходят регулярные медосмотры. Замминистра  верит, что и Украина когда-нибудь достигнет такого высокого уровня.

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