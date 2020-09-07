Российские туристы заразились коронавирусом в Турции

Двое в больнице, коло десятка изолированы

Российские туристы в Турции заразились коронавирусом. По данным посла России в Анкаре Алексея Ерхова, заболели, по меньшей мере, 12 человек.

"Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять - в изоляции в гостинице", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

Россия возобновила приостановленное из-за карантина авиасообщение с Турцией в августе. С 1-го числа рейсы отправились в Стамбул, а с 10-го августа начались прямые перелеты в курортные города Анталью, Даламан и Бодрум.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"