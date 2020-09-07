Трамп из-за Навального решил остановить "Северный поток-2"

Президент США заявил, что он первый выступил с таким предложением

Дональд Трамп нашел еще одну причину для остановки проекта "Северный поток-2". Президент США заявил, что поддержит ограничения в отношении строительства трубопровода из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального.

"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это", - заявил американский лидер журналистам, комментируя сообщения о якобы имевшем место отравлении российского оппозиционера.

Медики берлинской клиники Charite 7 сентября заявили, что вывели Навального из искусственной комы, состояние блогера улучшилось. Оппозиционера госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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