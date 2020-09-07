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Захарова заявила, что ситуация с Навальным политизирована

23:04
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Германия должна прояснить ситуацию, отметила официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Алексеем Навальным.
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Захарова отметила, что данная ситуация очевидно политизирована, а доказательства отсутствуют. "Не то что доказательств, ведь они предполагают какую-то их применимость в полемике. Просто данных нет никаких, потому что если представлены будут данные, они не обязательно станут доказательствами, они могут стать антидоказательствами", - приводит ее слова ТАСС.

В Германии считают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".  Ранее в понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что блогера вывели из искусственной комы. Его состояние улучшилось.

На прошлой неделе Национальная медицинская палата России обратилась к немецкой врачебной палате, чтобы вместе создать экспертную группу для оценки состояния Навального.

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