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Отечественная альтернатива Google и "Яндексу" прекратила свою работу

08:17
  • вторник
  • 08 сентября 2020

На нее потратили 2 миллиарда

Национальный российский поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу.

Сервис разрабатывался компанией "Ростелеком" с 2014 года. Его планировали использовать в государственных учреждениях вместо поисковых систем "Яндекса" и Google. На развитие "Спутника" было потрачено более двух миллиардов рублей.

В 2017 году пошли разговоры о закрытии "Спутника" из-за его непопулярности. В 2018 году была запущена процедура банкротства поисковика в связи с его долгами перед оператором по договору, передает ТАСС.

Теперь на сайте "Спутника" теперь нет строки для ввода поисковых запросов, там находятся ссылки на другие разработки компании — корпоративный браузер и аналитические системы.

Официально "Ростелеком" закрытие проекта пока не подтверждал, отметили в РИА Новости.

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