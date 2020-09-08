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В Красноярске экстренно сел самолет

08:13
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Борт принадлежит "Победе"

В Красноярске экстренно сел лайнер авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Улан-Удэ – Москва. В пресс-службе аэропорта сообщили, что внеплановая посадка совершена из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров борта.

"Одному из пассажиров стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить судно. В 9:10 (5:10) борт благополучно приземлился", - заявили в пресс-службе.

В настоящее время с пассажиром работают медики, передает РИА Новости.

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