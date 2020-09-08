В России предсказали рост цен на подсолнечное масло

В этом году собрали плохой урожай

Аналитики "СовЭкона" сообщили, что в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн подсолнечника. Это на 23% меньше, чем в прошлом году. Такого низкого урожая не было с 2017 года, когда собрали всего 10,5 миллиона тонн маслосемян.

"Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет", - рассказали эксперты. По их словам, плохой урожай связан с засушливой весной и сухим летом. Сбор подсолнечника падает в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Центральной России и Поволжье.

Такое положение дел приведет к росту цен на продукцию из подсолнечника, в том числе на подсолнечное масло. "В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами", - цитирует аналитиков "Интерфакс".

На прошлой неделе тонну подсолнечника продавали в среднем за 22,5 тысячи рублей. В скором времени эта цена может вырасти на 20%, считают специалисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"