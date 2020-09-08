ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предсказали рост цен на подсолнечное масло

08:20
  • вторник
  • 08 сентября 2020

В этом году собрали плохой урожай

Аналитики "СовЭкона" сообщили, что в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн подсолнечника. Это на 23% меньше, чем в прошлом году. Такого низкого урожая не было с 2017 года, когда собрали всего 10,5 миллиона тонн маслосемян. 
Назван самый подорожавший в России за год продукт

"Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет", - рассказали эксперты. По их словам, плохой урожай связан с засушливой весной и сухим летом. Сбор подсолнечника падает в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Центральной России и Поволжье. 

Такое положение дел приведет к росту цен на продукцию из подсолнечника, в том числе на подсолнечное масло. "В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами", - цитирует аналитиков "Интерфакс"

На прошлой неделе тонну подсолнечника продавали в среднем за 22,5 тысячи рублей. В скором времени эта цена может вырасти на 20%, считают специалисты. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подсолнечное масло
Подсолнечное масло
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.