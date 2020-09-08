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Захотевшему стать премьером Грузии Саакашвили напомнили об уголовных делах

09:09
  • вторник
  • 08 сентября 2020

В случае возвращения в страну он может занять тюремную камеру, считает политолог

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили судьбу Михаила Саакашвили. Есть ли у него реальные шансы вернуться в грузинскую политику? Может ли Запад, которому удалось в своё время реализовать антироссийские планы в Грузии и на Украине, повторить их в Белоруссии? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

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"Единственный шанс вернуться в Грузию у Саакашвили – это занять ту камеру, которую ему давно обещают, поскольку никакие уголовные дела против него отменять не будут. Что касается его заявлений – все спикеры на Украине делают заявления, чтобы появиться в новостной повестке. На Украине, кроме медиа-политики, никакой другой нет", - сказал эксперт.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Полный комментарий смотрите в видео.

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