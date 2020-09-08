"Цивилизацию в Россию принесли украинцы": глава МИД Украины выдумал историю про предков

Когда именно происходил этот процесс, Дмитрий Кулеба не уточняет

Кто принес цивилизацию в Россию? Кто построил поселки и города? Кто построил российскую экономику? Забудьте историю! От древних времен до нового времени. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил на весь мир, что цивилизацию в Россию принесли украинцы. По версии Кулебы, приезжали, на месте лесов строили поселки и города, хозяйство налаживали. Когда именно происходил этот процесс, Кулеба не уточняет.

Украинцы и сейчас строят поселки – более миллиона украинских тружеников работают в России на стройках, в садовых товариществах.

Господину Кулебе, видимо, трудно привязаться к какому-то определенному историческому периоду, когда все это произошло, когда Украина, по его версии, создавала Россию.

Если это времена российской империи – то она была многонациональной, единая цивилизация объединила десятки народов и в это время на Украине возникли Харьков – в XVII веке по воле царя Алексея Михайловича, историю Одессы отсчитывают от 1794 года, когда Екатерина подписала рескрипт об основании города, Днепропетровск, ныне Днепр, когда то был Екатеринославом – городом стал в конце XVIII века.

Но украинская цивилизация это нечто особое – в головах нынешних политиков и тех, кто считает себя историками.

Может быть Кулеба досконально изучил книгу "Украина - прародина человечества", которая была удостоена премии Степана Бандеры?

Ее автор Игорь Цар доложил человечеству, что украинцы 13 тысяч лет назад заселили Европу, 10 тысяч лет назад изобрели лук и стрелы, а потом пошло-поехало. Дали начало санскриту, английский – если кто не знал, тоже происходит из Украины. Да и географические названия в Европе прямо говорят о своем происхождении. Древня Галилея, Португалия, Галисия – все говорит о том, что эти земли заселили выходцы с украинской Галичины. Продолжать можно бесконечно. И все это было бы смешно.

Жаль украинцев, которые сегодня никак не могут навести порядок в собственном доме, и придумывают историю, в которой они стали прародиной человечества.

Ну а Дмитрию Кулебе можно только сказать спасибо за принесенную цивилизацию, с напоминанием – в действительности все не так, как на самом деле.

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