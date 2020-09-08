На Приморье обрушился тропический тайфун "Хайшень"

В результате затоплены дороги, прервано автомобильное сообщение с некоторыми селами

Тропический тайфун "Хайшень" обрушил на Приморье полторы месячной нормы осадков. Ливень продолжался всю ночь. На западе края реки вышли из берегов.

В результате затоплены дороги, прервано автомобильное сообщение с некоторыми сёлами. Подтоплены частные дома и придомовые территории. В прибрежных районах ветер достигал 30 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

Штормовое предупреждение действует и сегодня, хотя тайфун уже ослабел до обычного циклона. К вечеру он покинет пределы России. Это уже второй удар стихии в Приморье. После урагана, прошедшего в четверг, без света ещё остаются 2 тысячи жителей в 7 районах края.

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