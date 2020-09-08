Во Владивостоке жилой дом остался без окон после прорыва теплотрассы

Пострадавшие квартиры просушивают с помощью тепловых пушек

Настоящий потоп и во Владивостоке: накануне в городе произошла крупная коммунальная авария. В результате прорыва теплотрассы напор горячего пара раскидал куски асфальта и камни на сотни метров вокруг, передает "ТВ Центр".

В ближайших домах выбило стекла, одной из жительниц понадобилась медицинская помощь. Спасатели эвакуировали 55 человек. Повреждены более 10 припаркованных машин. К ремонту аварийные бригады смогли приступить только после охлаждения трубы. Сейчас пострадавшие квартиры просушивают с помощью тепловых пушек.

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