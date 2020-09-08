Митинг в поддержку Трампа закончился дракой

По данным СМИ, зачинщиками выступили сторонники президента

Дракой сторонников Дональда Трампа и активистов движения "Жизни черных имеют значение" (Black lives matter) закончился митинг в поддержку главы Белого дома в Сиэтле, штат Орегон.

В город прибыла автоколонна с демонстрантами, агитирующими за Трампа. В их рядах были представители ультра-правых, некоторые вооружены бейсбольными битами и ружьями для страйк-бола. На месте их уже ждали представители движения в защиту темнокожих - стороны находятся в открытой вражде и не упускают возможности применить силу. Не обошлось и на этот раз. По данным СМИ, зачинщиками выступили сторонники Трампа, двое из них задержаны. Есть пострадавшие. Всё происходило недалеко от Портленда, который уже не первый месяц сотрясают беспорядки.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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