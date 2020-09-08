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Саакашвили согласился стать премьером Грузии

08:32
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Политик выдвинул несколько условий

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать главой правительства страны, если победа на парламентских выборах достанется его сторонникам.
Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьера Грузии

При этом Саакашвили заявил, что у него есть два условия. Во-первых, он намерен занимать должность премьер-министра не более двух лет. Политик уверен, что этого срока будет достаточно, чтобы наладить порядок в стране.

Во-вторых, он потребовал отсутствия в Грузии "противостояния и беспорядков". Саакашвили подчеркнул, что в свое время передал власть мирно. Политик подчеркнул, что "действительно не собирается путем беспорядков переходить к власти", передают "Новости-Грузия".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как против него возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к тюремному заключению. В 2015 году политик получил украинское гражданство и занял пост губернатора Одесской области, но в конце 2016 года был уволен президентом Украины Петром Порошенко. В середине 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Сейчас Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, чтобы вновь участвовать в политической жизни страны.

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