Саакашвили согласился стать премьером Грузии

Политик выдвинул несколько условий

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать главой правительства страны, если победа на парламентских выборах достанется его сторонникам.

При этом Саакашвили заявил, что у него есть два условия. Во-первых, он намерен занимать должность премьер-министра не более двух лет. Политик уверен, что этого срока будет достаточно, чтобы наладить порядок в стране.

Во-вторых, он потребовал отсутствия в Грузии "противостояния и беспорядков". Саакашвили подчеркнул, что в свое время передал власть мирно. Политик подчеркнул, что "действительно не собирается путем беспорядков переходить к власти", передают "Новости-Грузия".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как против него возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к тюремному заключению. В 2015 году политик получил украинское гражданство и занял пост губернатора Одесской области, но в конце 2016 года был уволен президентом Украины Петром Порошенко. В середине 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Сейчас Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, чтобы вновь участвовать в политической жизни страны.

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