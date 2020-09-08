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В России разработают детскую вакцину от коронавируса

08:41
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Для несовершеннолетних разработают облегченную версию

Россияне получат два варианта прививки от COVID-19 после завершения испытаний вакцины "Спутник V".

Первый вариант будет для взрослых, а второй – облегченный, для детей, рассказал радио Sputnik завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

Вакцину для детей адаптируют под вес и иммунную систему ребенка, она будет более щадящая и с меньшим набором побочных эффектов.

"Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации - для детей и для взрослых", - уточнил Бутенко.

Ожидается, что облегченная версия вакцины появится после массового тестирования на добровольцах основного препарата.

8 сентября первую партию вакцины против коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Вакцинация начнется на этой неделе. Она коснется большей части жителей России и пройдет в течение 9–12 месяцев.

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