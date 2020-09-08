Марию Колесникову задержали на границе с Украиной

Она и еще двое оппозиционеров пропали в понедельник, 7 сентября

Пропавшая ранее в Минске соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Поиск еще двух оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова продолжается.

Все трое утром прошли процедуру оформления в пункте выдачи пропусков на границе Белоруссии с Украиной, передает РИА Новости. Об этом сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - рассказал Бычковский. При этом Агентство теленовостей, входящее в структуру государственной Белтелерадиокомпании заверяет, что Кравцов и Родненков уже успешно пересекли границу и находятся на территории Украины.

Ранее Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что трое представителей совета не выходят на связь. Было заявлено об их пропаже, к поискам подключили полицию.

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