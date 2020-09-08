"Работы нет у актеров": звезда "Уральских пельменей" заделался электриком

Он не зря учился в политехническом колледже

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков опубликовал в Instagram видео, которое он записал на столбе. Туда он забрался, видимо, чтобы наладить освещение в загородном доме.

"Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", - пошутил Рожков, стоя на столбе на фоне проводов.

Артист напомнил, что он учился в Уральском политехническом колледже и является электромонтером третьего разряда. Пришло время освежить знания, полученные давным-давно.

Андрей Рожков - мастер на все руки. В июне он записал видео, на котором приваривал петли к калитке. "Сварщик Андрей ищет работу! Опыта никакого, зато позитивный", - написал звезда "Уральских пельменей".

- Рожков - универсал, - пишут в комментариях.

- Ты классный и настоящий мужик, который умеет буквально все, и варить, и сваривать, и картошку копать и на столбы лезть и бабушек играть

- Берегите себя, Андрей Борисович. Опасно все-таки, вам и самому страшно.

- Андрей, привет, будь аккуратнее, лететь высоко падать больно.

- А почему без каски?

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