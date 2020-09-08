ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Работы нет у актеров": звезда "Уральских пельменей" заделался электриком

09:08
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Он не зря учился в политехническом колледже

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков опубликовал в Instagram видео, которое он записал на столбе. Туда он забрался, видимо, чтобы наладить освещение в загородном доме. 
Михалкова рассказала, насколько близкими были отношения в "Уральских пельменях"

"Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", - пошутил Рожков, стоя на столбе на фоне проводов. 

Артист напомнил, что он учился в Уральском политехническом колледже и является электромонтером третьего разряда. Пришло время освежить знания, полученные давным-давно.

Андрей Рожков - мастер на все руки. В июне он записал видео, на котором приваривал петли к калитке. "Сварщик Андрей ищет работу! Опыта никакого, зато позитивный", - написал звезда "Уральских пельменей". 

- Рожков - универсал, - пишут в комментариях. 

- Ты классный и настоящий мужик, который умеет буквально все, и варить, и сваривать, и картошку копать и на столбы лезть и бабушек играть 

- Берегите себя, Андрей Борисович. Опасно все-таки, вам и самому страшно. 

- Андрей, привет, будь аккуратнее, лететь высоко падать больно. 

- А почему без каски? 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Рожков
Андрей Рожков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.