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Аналитик назвал валюту, в которой безопасно хранить деньги

09:11
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Пандемия и геополитические волнения сказались на экономической ситуации

В ближайшие несколько месяцев сбережения надежнее всего будет хранить в швейцарских франках, считает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Специалист уверен, что эта валюта одна из немногих сможет сохранить свои позиции на фоне пандемии COVID-19 и нынешней геополитической ситуации.

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"Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", - отметил Бабин.

Он подчеркнул, что доллар рискует потерять стабильность в свете внешнеторгового противостояния Соединенных Штатов с другими государствами, грядущих выборов, а также угрозы начала второй волны пандемии коронавируса.

Кроме того, эксперт предупредил россиян о проблеме, связанной с обменными курсами. По мнению Бабина, в банках они вряд ли будут близки к рыночным, как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее. В таком случае издержки могут превысить доходность вложений.

Аналитик заключил, что в случае затяжного кризиса самым разумным сейчас является покупка некоторых защищенных европейских валют, из которых можно выделить швейцарский франк, передает РИА Новости.

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