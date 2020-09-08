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Подросток с друзьями разбился на отцовских "Жигулях"

09:20
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Он взял машину без разрешения

16-летний подросток решил покатать своих друзей на отцовском автомобиле и попал в аварию.

Инцидент произошел 6 сентября в городе Минусинск Красноярского края. Молодой человек без разрешения взял отцовский "ВАЗ" и отправился кататься с несовершеннолетними друзьями.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Все подростки получили серьезные травмы, их госпитализировали. В крови водителя обнаружили алкоголь 0,09 промилле, сообщили в региональном ГИБДД.

В отношении родителей составлен рапорт по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, составлен административный протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевших".

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