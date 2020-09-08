Певцова выписали из Коммунарки

Актер был госпитализирован с воспалением легких

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал поклонникам, что его выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с воспалением легких и подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

В понедельник, 7 сентября, замдиректора "Ленкома" Сергей Вольтер предупредил поклонников Певцова, что артист чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

"Я дома ... Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка и отдельно Денису Николаевичу и его заместителю Рустаму Казбековичу", - сказал Певцов. Видеообращение со словами благодарности он разместил у себя в Instagram-аккаунте.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 27,2 миллионов человек, 891 тысяча из них скончались.

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