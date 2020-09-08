Российские военнослужащие передали наборы для детей и учителей в Сирии

Учителям передали продовольственные наборы, а детям – ручки и тетради

Жители сирийской провинции Дераа возвращаются в свои дома, которые им пришлось оставить во время войны. Линия обороны проходила прямо через жилые кварталы на окраине города. Многие здания серьёзно повреждены. В первую очередь приступили к восстановлению школ.

Пока сыновья Фираза Джухмани разбирают завалы у входа в дом, он рассказывает нам свою историю. Шесть лет был вынужден снимать жилье на другой окраине Дераа, пока его родной район был занят боевиками, и линия соприкосновения между отрядами террористов и правительственными войсками проходила буквально под окнами.

"Я жил в этом доме больше 15 лет. Во время войны здесь были позиции военных. Спасибо России и руководству Сирии, что нам удалось вернуть дома", - сказал житель города Дераа Фираз Джухмани.

Заходим в дом. Конечно, война оставила здесь свой неизгладимый отпечаток. В стенах - пробоины от снарядов и мин, в окнах были оборудованы огневые точки. Но в комнатах - относительный порядок, сохранилось кое-что из мебели. Сирийские солдаты понимали, что после окончания боев здесь будут жить люди - их соотечественники и старались по возможности наносить помещениям минимальный урон. В отличие от боевиков, которые умели делать только одно - грабить и разрушать.

"Со временем я восстановлю свой дом. Но цены на стройматериалы сейчас высокие. Так что ремонт завершится ещё нескоро", - заявил Джухмани.

В семье Фираза - пятеро детей, трое из них еще ходят в школу. Занятия в этом году начнутся позднее из-за эпидемии коронавируса. Но педагоги на рабочих местах уже с конца августа, а классы готовы к занятиям.

"К новому учебному году всё готово. Силами наших учеников мы разместили в классах наглядные пособия, подготовили парты. Так что ждём начала учебного процесса", - заявила Нахия Махмуд, заместитель директора школы.

А ведь еще несколько месяцев назад было трудно представить, что занятия здесь вообще начнутся. В этом районе Дераа боевики оставили после себя практически одни руины.

В Дераа, как и во многих сирийских городах, контрасты буквально на каждом шагу. В этой части города не осталось ни одного целого здания. Такая же участь постигла и эту школу. Вы видите - разрушены этажи и выбиты все окна. Но сейчас начался обратный процесс. К новому учебному году восстановили вот этот учебный корпус.

Из российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР учителям передали продовольственные наборы, а детям – ручки и тетради.

До войны в Дераа работали 940 школ. Сейчас готовы принять учеников около 700. Остальные требуют капитально ремонта, а подчас и строительства заново. Эта работу в департаменте образования провинции обещают завершить через год и уже сейчас благодарят наших военных за постоянную поддержку.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Провинция Дераа, Сирия.

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