Соратник Колесниковой заверил, что она не собиралась уезжать

Ранее стало известно об исчезновении оппозиционерки

Соратники Марии Колесниковой заявили, что оппозиционерка точно не планировала покидать Белоруссию. Об этом заявил член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии юрист Максим Знак.

Ранее стало известно о пропаже Колесниковой и еще двух членов КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Позже в погранкомитете Белоруссии сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Предполагается, что двое других оппозиционеров смогли выехать в другое государство.

Знак заявил, что Колесникова, Кравцов и Родненков "точно не планировали уезжать". Он подчеркнул, что КС в настоящее время не владеет официальной информацией о местонахождении пропавших.

Также Знак удивился тому, что оппозиционеры решили выехать именно на Украину. "Почему Украина? Там вообще написано, что они прошли контроль и пытались бежать. Где логика в действиях? Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками? Мне не совсем ясна процедура", - отметил он.

Юрист выразил надежду, что трое пропавших скоро выйдут на связь и расскажут о случившемся, передает РИА Новости. "Пока у нас связи с ними нет. Мы пытались с ними связаться, но телефоны у них отключены еще со вчерашнего дня", - добавил Знак.

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