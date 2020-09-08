Корчевников спровоцировал слухи о романе с незрячей телеведущей

Он обнародовал трогательное фото с девушкой
38-летний Борис Корчевников - один из самых завидных женихов в стране. Его фанаты мечтают, чтобы он женился и стал отцом. Телеведущий опубликовал трогательный снимок с 19-летней незрячей Региной Парпиевой, которая ведет программу "Белые ночи на Спасе". Тем самым он подстегнул слухи о их романе.
На опубликованном фото Корчевников прижимает к своей груди руку девушки и проникновенно смотрит на нее. По словам телезвезды, этот кадр был сделан в первый день съемок шоу с Парпиевой.
В феврале Парпиева назвала Корчевникова человеком удивительной доброты. "Борис, Ваша легкость и милые советы очень поддержали меня в моем новом начинании", - призналась она, опубликовав в Instagram фото из телевизионной студии.
Несколько лет назад Регина Парпиева взяла интервью у президента России Владимира Путина в рамках проекта "Мечтай со мной", цель которого заключается в том, чтобы исполнять желания тяжелобольных детей. Парпиева хотела стать журналисткой.
Девушка ослепла в восемь лет. У нее редкое заболевание - оптикомиелит Девика, в результате которого пропадает зрение и нарушаются двигательные функции.
- Ого! Вы встречаетесь? – пишут под фото Парпиевой и Корчевникова.
- Смотритесь как пара. Очень трогательное фото.
- Сколько чувств...
- Давай женись.
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- Боречка, ваше время пришло быть мужем и папой. Хватит в холостяках ходить!