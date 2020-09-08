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Корчевников спровоцировал слухи о романе с незрячей телеведущей

10:00
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Он обнародовал трогательное фото с девушкой

38-летний Борис Корчевников - один из самых завидных женихов в стране. Его фанаты мечтают, чтобы он женился и стал отцом. Телеведущий опубликовал трогательный снимок с 19-летней незрячей Региной Парпиевой, которая ведет программу "Белые ночи на Спасе". Тем самым он подстегнул слухи о их романе. 
38-летний Борис Корчевников резко теряет слух

На опубликованном фото Корчевников прижимает к своей груди руку девушки и проникновенно смотрит на нее. По словам телезвезды, этот кадр был сделан в первый день съемок шоу с Парпиевой.  

В феврале Парпиева назвала Корчевникова человеком удивительной доброты. "Борис, Ваша легкость и милые советы очень поддержали меня в моем новом начинании", - призналась она, опубликовав в Instagram фото из телевизионной студии. 

Несколько лет назад Регина Парпиева взяла интервью у президента России Владимира Путина в рамках проекта "Мечтай со мной", цель которого заключается в том, чтобы исполнять желания тяжелобольных детей. Парпиева хотела стать журналисткой. 

Девушка ослепла в восемь лет. У нее редкое заболевание - оптикомиелит Девика, в результате которого пропадает зрение и нарушаются двигательные функции. 

- Ого! Вы встречаетесь? – пишут под фото Парпиевой и Корчевникова. 

- Смотритесь как пара. Очень трогательное фото. 

- Сколько чувств... 

- Давай женись. 

- Боречка, ваше время пришло быть мужем и папой. Хватит в холостяках ходить! 

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