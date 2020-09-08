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Пьяный отец сбил свою трехлетнюю дочь и скрылся с места ДТП (видео)

09:58
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Девочка в тяжелом состоянии в больнице

Полицейские Волгоградской области задержали 34-летнего местного жителя, который сбил свою трехлетнюю дочь и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел 7 сентября в хуторе Чувилевском Суровикинского района. После выпитых "3-4 баклажек пива" мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-2107 и, не имея прав на управление транспортным средством, двинулся с места.

В этот момент со двора выбежала девочка и попала под колеса автомобиля. Мужчина, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, поспешил покинуть место аварии.  

Девочку с тяжелыми травмами доставили в медучреждения. Виновника ДТП оперативно задержали в городе Суровикино.

Полицейские установили, что за день до происшествия мужчина отбыл административный арест сроком 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения. На допросе мужчина признался, что ранее был судим за угон автомобиля, пишет издание "Блокнот".

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