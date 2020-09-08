Более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Скончались 122 пациента

В России за минувшие сутки выявили 5 099 случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, общее число заболевших за весь период пандемии составило 1 035 789 человек в 85 регионах страны.

За сутки скончались 122 пациента. Общее количество умерших от коронавируса достигло 17 993.

Побороть болезнь смогли 6 772 человека. Число выздоровевших в стране выросло до 850 049.

Тем временем в мире, по данным университета имени Джона Хопкинса, общее число случаев коронавируса составляет 27 342 332, скончались 8 92 714 пациента. Больше всего пострадали США, Индия и Бразилия.

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