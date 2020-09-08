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В Крыму рассказали, как Трамп может победить на выборах

10:01
  • вторник
  • 08 сентября 2020

Лидеру США посоветовали брать пример со Стивена Сигала

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что действующему президенту США Дональду Трампу для победы на выборах необходимо посетить Крымский полуостров и своими глазами увидеть происходящее.

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"Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому", - считает Константинов.

Он привел в пример американского актера Стивена Сигала, который лично посетил Крым и даже встретился с главой республики Сергеем Аксеновым, передает РИА Новости.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными претендентами на пост президента США считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его противник от демократической партии Джо Байден.

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