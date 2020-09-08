В Крыму рассказали, как Трамп может победить на выборах

Лидеру США посоветовали брать пример со Стивена Сигала

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что действующему президенту США Дональду Трампу для победы на выборах необходимо посетить Крымский полуостров и своими глазами увидеть происходящее.

"Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому", - считает Константинов.

Он привел в пример американского актера Стивена Сигала, который лично посетил Крым и даже встретился с главой республики Сергеем Аксеновым, передает РИА Новости.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными претендентами на пост президента США считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его противник от демократической партии Джо Байден.

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