Эксперт объяснила, кто и зачем звонит и молчит в трубку

Почему на телефон периодически поступают странные звонки

Многие сталкивались с ситуацией, когда кто-то звонит с незнакомого номера, а потом молчит в трубку. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова объяснила, от кого и для чего поступают такие звонки.

Эксперт заявила, что подобные звонки совершает робот, чтобы проверить активность абонента. В некоторых случаях после того, как человек отвечает на такой звонок, начинает воспроизводиться рекламное сообщение.

"Как правило, вы сами даете согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией", - подчеркнула Боровикова.

Она добавила, что мошенники составляют базу данных, обзванивая все телефонные номера, которые были куплены на "черных рынках", а после актуализируют свою базу на основании ответов или перезвонов, передает агентство "Прайм".

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