Минтруд предложил изменить сроки новогодних каникул в 2021 году

31 декабря будет выходным днем

Министерство труда и социальной защиты предложило установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января.

31 декабря 2020 года в ведомстве хотят сделать выходным днем, передает ТАСС инициативу министерства. Хотя по действующему законодательству 31 декабря в этом году является рабочим днем.

Кроме того, согласно проекту постановления, в 2021 году россияне будут отдыхать 21-23 февраля, 6-8 марта, 12-14 июня, 4-7 ноября.

Отдых на майские праздники продлится шесть дней – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, добавили в Минтруде.

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